Conférence : Nos enfants et les écrans, une épidémie silencieuse ? AFC Orléanais Maison Saint Vincent (51 boulevard aristide briand 45000 Orléans), 17 janvier 2023, Orléans. Conférence : Nos enfants et les écrans, une épidémie silencieuse ? AFC Orléanais Mardi 17 janvier 2023, 20h30 Maison Saint Vincent (51 boulevard aristide briand 45000 Orléans) Conférence animée par Malak Jalloul, psychologue, le mardi 17 janvier 2023 Rdv à 20h30, à la Maison Saint Vincent (51 boulevard Aristide Briand à Orléans). Ouvert à tous ! Maison Saint Vincent (51 boulevard aristide briand 45000 Orléans) 51 boulevard aristide briand 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T20:30:00+01:00

2023-01-17T22:30:00+01:00

