Venez partager la galette des rois en famille ! AFC Orléanais Maison Saint Vincent (51 boulevard aristide briand 45000 Orléans), 8 janvier 2023, Orléans. Venez partager la galette des rois en famille ! AFC Orléanais Dimanche 8 janvier 2023, 16h00 Maison Saint Vincent (51 boulevard aristide briand 45000 Orléans) Le dimanche 8 janvier 2023, à partir de 16h à la Maison Saint Vincent (51 boulevard Aristide Briand à Orléans). Venez avec une bouteille. Ouvert à tous ! Maison Saint Vincent (51 boulevard aristide briand 45000 Orléans) 51 boulevard aristide briand 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T16:00:00+01:00

2023-01-08T18:30:00+01:00

