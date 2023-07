Visite libre Maison Saint-Simon La Ferté-Vidame Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Découvrez les « Mémoires », oeuvre monumentale de plus de 12000 pages écrites par le Duc de Saint-Simon, qui dépeint au vitriole la vie de la cour de Versailles et la Régence. Maison Saint-Simon 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr/ https://www.facebook.com/foretsduperchetourisme Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, illustre propriétaire du domaine de La Ferté-Vidame, écrivit ses célèbres mémoires dans le château médiéval des Vidames de Chartres. Visiter la Maison Saint-Simon est également l’occasion de découvrir le parc du château de La Ferté-Vidame. Parking en extérieur du parc où se trouve la Maison Saint-Simon. Ouverture des grilles du parc de 9h à 19h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

