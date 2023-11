Journée mondiale du climat Maison Saint Sever Rouen, 9 décembre 2023, Rouen.

Plusieurs thématiques seront abordées dont le jardinage durable, le « faire soi-même » ou encore la réduction des déchets au quotidien.

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

· Un atelier de fabrication de pâte à modeler à partir de produits bruts et bio animé par l’association 0 Déchet Rouen (penser à venir avec vos contenants et votre tablier)

· Un atelier de fabrication d’un dentifrice maison animé par l’association 0 Déchet Rouen (penser à venir avec vos contenants et votre tablier)

· Un atelier couture avec du tissu de seconde main animé par l’association Les Tatas Fripées

· Un atelier de fabrication de boules de Noël en fleurs séchées normandes animé par Florakova

· Un stand de présentation de l’application Mon Tri et du dispositif Tri Act animé par la MRN

Maison Saint Sever 10 – 12 rue Saint Julien Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

