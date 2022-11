Journées Saint-Michel Maison Saint-Michel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journées Saint-Michel Maison Saint-Michel, 25 novembre 2022, Paris. Journées Saint-Michel 25 – 27 novembre Maison Saint-Michel 25, 26, 27 novembre 2022 Maison Saint-Michel 3 place Saint-Jean, 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France Brocante des chineurs, Repaire des gourmands, Bar à cocktails, Dîner-concert, Coin des lecteurs, Activités pour enfants, Cadeaux de noël, Créateurs du quartier, Vide-dressing . . .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T19:00:00+01:00

2022-11-27T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison Saint-Michel Adresse 3 place Saint-Jean, 75017 Paris Ville Paris lieuville Maison Saint-Michel Paris Departement Paris

