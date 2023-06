Chantal Riout expose ses œuvres salle Saint-Loup Maison Saint-Loup Amilly, 24 juin 2023, Amilly.

Chantal Riout expose ses œuvres salle Saint-Loup 24 juin – 9 juillet Maison Saint-Loup

Passionnée de chevaux, fascinée par les grands espaces et la beauté des animaux sauvages, influencée par Turner, l’artiste Chantal Riout peint à l’huile avec une grande sensibilité la liberté des bêtes ou le silence de la nature, entre figuration et abstraction.

Son univers est à découvrir du 24 juin au 9 juillet, uniquement les samedis et dimanches, de 14h à 18h. Pendant la Fête de l’Europe, les 1er et 2 juillet, l’exposition est ouverte toute la journée.

Salle Saint-Loup, place de Nordwalde, Amilly centre-bourg

Entrée gratuite

Maison Saint-Loup Amilly 45200 Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T18:00:00+02:00