Le climat en jeu. Participez à une « fresque du climat » en jouant ! Maison Saint-Loup, 22 avril 2023, Amilly. Le climat en jeu. Participez à une « fresque du climat » en jouant ! Samedi 22 avril, 09h00 Maison Saint-Loup La Fresque du climat est une association fondée en décembre 2018 qui a pour objectif de sensibiliser le public aux phénomènes du réchauffement climatique et à leur compréhension. Parmi ses outils de sensibilisation, un atelier collaboratif met en œuvre un serious game, pendant lequel les participants testent leurs connaissances, découvrent, échangent des idées, esquissent des pistes d’actions… Un format ludique pour un sujet très sérieux !

Point de départ du jeu : le constat d’activités humaines qui bouleversent les écosystèmes. Chacun dispose de cartes, qui sont collectivement commentées et disposées sur une grande table en fonction des conséquences en chaîne qu’on imagine. Les animateurs sont là pour apporter des éclairages et informations au fil de l’eau.

Si vous souhaitez y participer, contactez Nelly Turbeaux-Julien au 06 74 98 41 47 ou à nelly.julien@amilly45.fr

Samedi 22 avril 9h-12h salle Saint-Loup Maison Saint-Loup Amilly 45200

2023-04-22T09:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

