Visite libre et guidée, exposition, concert à la maison diocésaine 16 et 17 septembre Maison Saint-Louis de Beaulieu Gratuit. Visites guidées sur inscription.

La maison Saint-Louis Beaulieu est un témoin du courant Art déco dans son vocabulaire sacré. Ancien Carmel et grand séminaire de Bordeaux, les frères Garros, architectes, font entrer ce bâtiment dans la modernité en le réaménageant (1937-1946) et confient la décoration de la chapelle à des maîtres-verriers et mosaïstes.

Une exposition de photos sur les églises de Gironde vous permettra de découvrir le patrimoine diocésain et en particulier l’époque baroque.

La bibliothèque diocésaine présentera une exposition sur le thème du patrimoine vivant en partenariat avec « le Service de la Mer » du diocèse.

Le parc, à l’écart de l’agitation urbaine, est un lieu favorisant la biodiversité

Concert (infos et billetterie www.espacebeaulieu.fr) samedi 16/09 à 20h dans le cloître.

– Café du cloître ouvert, possibilité de restauration

– Samedi à 11h, 14h, 16h : visite guidée

– Samedi à 20h : concert

– Dimanche à 14h, 16h : visite guidée

La Maison Saint-Louis de Beaulieu, ouverte à tous, est la maison diocésaine de l'Église catholique en Gironde. Au cœur de Bordeaux, dans un parc d'un hectare, elle accueille sur 5500 m2 le séminaire Saint-Joseph, l'année de propédeutique Saint-André, un foyer universitaire, les services diocésains et les mouvements apostoliques, la Bibliothèque diocésaine, l'Institut de Formation Pey Berland, la librairie La Procure Beaulieu, la radio RCF Bordeaux. Elle offre aussi des salles de réunion, un restaurant, « Le Beau Lieu », des chambres d'hébergement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00