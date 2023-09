Fête des Familles au Jardin ! à Bordeaux Maison saint Louis Beaulieu Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Dimanche 15 octobre, 10h45 Maison saint Louis Beaulieu Gratuit, inscription en ligne demandée au préalable sur notre site RDV pour ceux qui le souhaite pour une célébration eucharistique en plein air de 11H00 qui sera célébrée dans le Parc de la maison St Louis Beaulieu (Bordeaux). Cérémémonie suivi d'un apéro puis d'un pique-nique tiré du sac ! L'aprés-midi, jusqu'à 16h (aprés il paraît qu'il y a un match…) nombreux jeux et concours avec lot pour les enfants ! Laissant le temps aux parents de passer de bons moments de convivialité et de rencontre . Maison saint Louis Beaulieu 145 rue saint gènes 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-15T10:45:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

