Concert de Noêl, Duo Oana, Cyril Phélix et Artavazd Kachatrian
Vendredi 16 décembre, 20h00
Maison Saint Louis Beaulieu

Réservations obligatoires, tarifs pleins : 15€, tarifs réduits 8€, gratuit pour les élèves du CRR de Bordeaux, du PESMD, de l’école de musique de l’Union Saint Bruno et les moins de 12 ans.

Concert piano à 4 mains, Maison Saint Louis Beaulieu
145 rue de Saint-Genes, 33000 Bordeaux

Concert de piano à 4 mains avec le Duo OANA

Cyril Phélix et Artavazd Kachatrian

Programme :

– Suite en forme de Valses de Mel Bonis

– Suite Peer Gynt de Edward Grieg

– Danses hongroises de Johannes Brahms

– Night de Fazil Say

– Masquerade suite Valse de Aram Khachaturian

Lieu: Maison Saint Louis Beaulieu
Adresse: 145 RUE DE SAINT GENES, Saint-Genès
Ville: Bordeaux
Departement: Gironde

