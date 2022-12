Cause d’Anne-Gabrielle Caron Maison Saint Lambert, 11 février 2023, Paris.

Cause d’Anne-Gabrielle Caron Samedi 11 février 2023, 20h30 Maison Saint Lambert

Sur inscription, libre participation aux frais

Conférence de Pascal Barthélémy, postulateur handicap moteur mi

Maison Saint Lambert 117 rue Blomet, Paris 15 Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Paris Île-de-France

Née en 2002, Anne-Gabrielle Caron décèdera à 8 ans d'un cancer des os. La maladie et les traitements révèleront chez Anne-Gabrielle un sens aigu de la prière, de la Charité et de l'Espoir. Durant sa maladie, Anne-Gabrielle s'est confrontée à la douleur avec une foi intense. Depuis le 12 septembre 2020, Anne-Gabrielle Caron est servante de Dieu. Cette dictinction a été attribuée par Monseigneur Rey, évêque de Fréjus-Toulon, à la demande du postulateur, Pascal Barthélémy, justifié par : l'exercice héroïque des vertus chrétiennes par Anne-Gabrielle ; sa réputation de sainteté, c'est-à-dire le fait qu'un nombre important et croissant de fidèles la considèrent comme sainte et l'invoquent ; et sa réputation de signes, c'est-à-dire le fait que des personnes qui ont invoqué son intercession aient reçu des grâces par cette intercession. Le postulateur présentera lors de la conférence du 11 février les étapes de l'instruction d'une cause et la cause d'Anne-Gabrielle.

Cette conférence est accueillie par la paroisse Sant Lambert de Vaugirard.

Une libre participation est demandée au public notamment pour couvrir les frais de déplacement du postulateur. Les fonds non utlisés seront reversés à l'association « Anne-Gabrielle, un modèle pour la jeunesse ».