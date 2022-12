Conférence sur la Cause en béatification d’Anne-Gabrielle Caron, servante de Dieu Maison Saint-Lambert Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence sur la Cause en béatification d’Anne-Gabrielle Caron, servante de Dieu Maison Saint-Lambert, 10 février 2023, Paris. Conférence sur la Cause en béatification d’Anne-Gabrielle Caron, servante de Dieu Vendredi 10 février 2023, 20h30 Maison Saint-Lambert

Inscription obligatoire.

Le postulateur présentera lors de la conférence du 11 février les étapes de l’instruction d’une cause et la cause d’Anne-Gabrielle. Maison Saint-Lambert 117 rue Blomet, 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Île-de-France Par le postulateur, Pascal Barthélemy, avec un témoignage de Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon.

Une libre participation est demandée au public notamment pour couvrir les frais de déplacement du postulateur. Les fonds non utlisés seront reversés à l’association « Anne-Gabrielle, un modèle pour la jeunesse ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:30:00+01:00

2023-02-10T22:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison Saint-Lambert Adresse 117 rue Blomet, 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Ville Paris lieuville Maison Saint-Lambert Paris

Maison Saint-Lambert Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence sur la Cause en béatification d’Anne-Gabrielle Caron, servante de Dieu Maison Saint-Lambert 2023-02-10 was last modified: by Conférence sur la Cause en béatification d’Anne-Gabrielle Caron, servante de Dieu Maison Saint-Lambert Maison Saint-Lambert 10 février 2023 Maison Saint Lambert Paris Paris

Paris