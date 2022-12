Atelier Cycle en scène Maison Saint Lambert Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Cycle en scène Maison Saint Lambert, 10 décembre 2022, Paris. Atelier Cycle en scène Samedi 10 décembre, 09h30 Maison Saint Lambert

Sur inscription

Espace d’échanges pour les jeunes filles de 15 à 18 ans autour des relations affectives et sexuelles, dans le respect et l’écoute. Réfléchir en conscience et développer leur sens critique. handicap moteur mi Maison Saint Lambert 117 rue Blomet, Paris 15 Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Paris Île-de-France De quoi parle-t-on ?

Que se passe-t-il dans mon corps ?

Qu’est-ce que j’attends de l’amour ?

Quelles sont les différences hommes / femmes ?

Comment me préparer à aimer ?

La relation sexuelle :

Quel sens pour moi ?

Quels enjeux ?

