Découverte du musée africain d’Allex Maison Saint Joseph Allex, 16 septembre 2023, Allex.

Les collections spiritaines d’art africain, réunies à Allex depuis 2018 dans un nouveau musée adapté aux standards modernes, constituent un témoignage exceptionnel de la vie, des traditions, de l’art et des croyances des populations d’Afrique équatoriale à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Le panel des artefacts conservés dans les collections est large et concerne autant le quotidien (outils, plats, sièges, armes, parures, etc.), que le sacré (rites d’initiation, liturgie des sociétés initiatiques, pratiques thérapeutiques ou divinatoires, etc.) avec de nombreux masques et statues, dont quelques merveilles de l’art Africain.

La plupart de ces objets, miraculeusement préservés, sont restés jusqu’à présent inédits pour le grand public et les spécialistes.

Le musée se veut avant tout espace de dialogue, ouvert au monde contemporain et à ses questionnements, dans une perspective d’enrichissement mutuel. Jeunes et moins jeunes, chrétiens ou non, amateurs d’arts ou novices, tous sont invités à découvrir les richesses de la culture africaine d’hier et d’aujourd’hui, dans un esprit d’ouverture et de simplicité .

Pour plus d’informations : www.museespiritain-artsafricains.fr

La Maison St Joseph d'Allex a une longue histoire : château du XVIIIe construit par la famille de La Tour du Pin, la propriété a été rachetée et considérablement développée par la Congrégation du Saint Esprit en 1920, qui en a fait un petit séminaire en vue de la formation de missionnaires, adossé à un sanctuaire dédié à St Joseph. Cultivant des valeurs d'hospitalité, d'ouverture à l'autre différent de soi, les spiritains sont des passeurs de frontière, qui s'efforcent de créer des ponts entre les différentes cultures et sensibilités, comme ici à Allex à travers le projet d'Accueil (groupes et individuels) et le Musée Spiritain des Arts Africains, témoin de la longue histoire de la congrégation sur le continent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Congrégation du Saint Esprit