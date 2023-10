Servants d’autel (« TARCISIUS ») Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois, 16 mars 2024, Saint-Quentin-sur-Indrois.

Servants d’autel (« TARCISIUS ») Samedi 16 mars 2024, 09h45 Maison Saint-Jean – Les Roches Entrée libre, inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJgaU-b-vUyLavmMRHTFJ9n4dct2rNUKdl_JX2OdJ5-vHPwA/formResponse

Saint Tarcisius est le saint patron des servants d’autel

C’est aussi le saint patron du groupe des jeunes garçons (8 à 18 ans) qui vient se former un samedi matin par mois à la Maison Saint-Jean.

Il y a le groupe des moins de 12 ans et le groupe des plus de 12 ans.

L’agenda des réunions est calé sur ceux de la meute et de la troupe du groupe FSE de la 1ère Loches.

Maison Saint-Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Centre-Val de Loire Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T09:45:00+01:00 – 2024-03-16T12:15:00+01:00

Maison saint-Jean formation