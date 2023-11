École Saint-Jean 2023/2024 – conférences de Carême 2024 Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

École Saint-Jean 2023/2024 – conférences de Carême 2024 Mardi 20 février 2024, 20h30 Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Entrée libre La « pédagogie de désert » dans la Bible et dans l'Évangile En un cycle de cinq séances, la Maison saint-Jean propose d'approfondir sa foi et sa connaissance des Écritures.

Lors de ce quatrième cycle, le père Jean-Baptiste nous explique en quoi la « pédagogie du désert » est importante dans notre relation à Dieu.

Chaque année, le temps du Carême donne à l’Église universelle l’occasion d’une grande retraite. Dieu a initié lui-même ces mouvements privilégiés avec son peuple en se servant largement de la « pédagogie du désert ». Pourquoi un tel milieu est-il propice à la rencontre avec Dieu? En quoi le Carême chrétien peut-il s’inspirer de l’expérience biblique du désert?

Au cours de cette séance : Dieu sort son peuple d’Égypte et le fait séjourner quarante années au désert.

Les autres séances:

– mardi 12 mars;

