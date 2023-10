Formation destinée aux adultes en situation d’éducation : prévention des risques de la pornographie chez les jeunes Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois, 11 janvier 2024, Saint-Quentin-sur-Indrois.

Formation destinée aux adultes en situation d’éducation : prévention des risques de la pornographie chez les jeunes 11 et 12 janvier 2024 Maison Saint-Jean – Les Roches Pensez à vous inscrire en cliquant sur le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPE-XuKO2dWMGCh7TgNZRlQDha_LbfUQcsbYg9FSQ4r_miPQ/viewform?usp=sf_link

Sortir de la pornosphère

Anne Sixtine Pérardel (diplomée en philosophie (Institut de philosophie comparée) et en éducation à la vie (Institut des sciences de la famille)

Anne-Sixtine Pérardel est conseillère en vie affective et sexuelle. Passionnée par l’éducation et la construction de la personnalité des jeunes, elle intervient dans les établissements scolaires de toute la France sur les thèmes liés à l’affectivité et la sexualité. C’est dans ce cadre qu’elle a mesuré l’impact de la pornographie sur la jeunesse et a ainsi ressenti l’urgence de proposer une prévention complète et efficace afin de la protéger. Elle est régulièrement sollicitée pour former et accompagner les parents, éducateurs et équipes pédagogiques sur des problématiques spécifiques liés à la vie affective et sexuelle des jeunes. Elle est aussi invitée par les médias afin de sensibiliser le grand public sur ces enjeux éducatifs.

Elle reçoit les adultes et les adolescents dans son cabinet à Paris (ou par internet). Très active sur les réseaux sociaux, elle anime le blog Liberté Pour Aimer.

Elle est l’auteur de Révolutionner sa vie affective – 10 exercices pour réussir (Artège 2017) sur les questions d’estime et de confiance en soi comme bases fondamentales pour une personnalité mature.

Programme :

– Jour 1

* accueil et présentation

* partie I : comprendre la pornosphère

* partie II : adolescence, santé sexuelle et pornographie

– Jour 2

* partie III : conséquence de la consommation de pornographie chez les jeunes

* partie IV : prévention, repérage et cas pratique

* partie V : conclusion et bilan de la formation

Participation libre au profit de l’association Saint-Jean Espérance : direction@stjean-esperance.net

Maison Saint-Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Centre-Val de Loire Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPE-XuKO2dWMGCh7TgNZRlQDha_LbfUQcsbYg9FSQ4r_miPQ/viewform?usp=sf_link »}] [{« link »: « mailto:direction@stjean-esperance.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T07:00:00+01:00 – 2024-01-11T07:30:00+01:00

2024-01-12T07:00:00+01:00 – 2024-01-12T07:30:00+01:00

Maison saint-Jean formation

Anne Sixtine Pérardel