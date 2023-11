Pèlerinage de l’étoile Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Quentin-sur-Indrois Pèlerinage de l’étoile Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois, 15 décembre 2023, Saint-Quentin-sur-Indrois. Pèlerinage de l’étoile 15 et 16 décembre Maison Saint-Jean – Les Roches Accord parental pour les mineurs, participation libre sur inscription : https://drive.google.com/file/d/1zfeG4R3MYiUoLR0wQVmFjtCJ7oWzkUr3/view À l’approche de Noël, le pèlé de l’étoile propose d’exprimer à Dieu notre espérance en dessinant sur notre terre sombre et glacée l’étoile qui annonça la venue de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Programme Parcours de 26 km

– 18h00 : déépart Maison Forestière de Saint-Quentin

– 23h00 : messe dans l’abbatiale de Beaulieu-lès-Loches

– 24h00 : départ de abbatiale de Beaulieu-lès-Loches

– 03h30 Arrivée Maison Forestière de Saint-Quentin Logistique – itinéraire : boucle de 26 Km

– possibilité de rattraper les pèlerins en cours de route

– voiture balai

– possibilité d’hébergement à la Maison Saint-Jean. Maison Saint-Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Centre-Val de Loire Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T08:00:00+01:00 – 2023-12-15T08:30:00+01:00

