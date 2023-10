Pizza Ecclesia Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Quentin-sur-Indrois Pizza Ecclesia Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois, 1 décembre 2023, Saint-Quentin-sur-Indrois. Pizza Ecclesia Vendredi 1 décembre, 17h30 Maison Saint-Jean – Les Roches 4€ / jeune / soirée Pizza Ecclesia (4€) ​(Tarifs lycéens, à consommer sur place, sur réservation auprès de Romain) 17:30 Cuisinez les pizzas et les chants de la veillée. Ajoutez quelques jeux pour entretenir les rires.

19:00 Pendant la cuisson, un court topo… Cherchez un sens à tout ça… Est-ce que la résurrection de la chair concerne aussi la pizza bolognaise ?

19:45 Bon appétit ! Appréciez l’apport nutritionnel et convivial de vos pizzas…

20:45 La veillée va commencer à la chapelle…

21:45 Remerciez, saluez, bavardez… Votre carrosse est à l’approche.

22:00 Bonne nuit ! Prochain essai dans un mois ! inscriptions auprès de Romain : 07 67 04 57 73 Maison Saint-Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Centre-Val de Loire Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T17:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-01T17:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00 pizza pizza ecclesia Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Autres Lieu Maison Saint-Jean - Les Roches Adresse 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Centre-Val de Loire Ville Saint-Quentin-sur-Indrois Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Maison Saint-Jean - Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois latitude longitude 47.203147;1.030231

Maison Saint-Jean - Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin-sur-indrois/