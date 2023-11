Week-end chasse & prière Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois, 1 décembre 2023, Saint-Quentin-sur-Indrois.

Week-end chasse & prière 1 – 3 décembre Maison Saint-Jean – Les Roches sur inscription payante : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJgaU-b-vUyLavmMRHTFJ9n4dct2rNUKdl_JX2OdJ5-vHPwA/formResponse

Vendredi 1ier décembre

19:45 repas et soirée conviviale

Samedi 2 décembre

07h00 Oraison

07h30 Laudes

08h00 Petit déjeuner

09h00 Topo n°1 Chasse et foi chrétienne (père Jean-Baptiste)

09h 45 Topo n°2 Les traces et indices de présence du gibier (par Xavier Bourin, Tech.forestier ONF & formateur au Brevet Grand Gibier)

10h30 : Services

11h30 : Messe

14h00 : Lecture des indices de présence animale sur le domaine de chasse.

16h00 : Découpe et préparation de la venaison (et fabrication de pâtés de sanglier…)

18h00 Vêpres

18h30 Adoration

19h30 Fondue bourguignonne de gibier

Dimanche 3 décembre

07h00 Oraison

07h30 Laudes

08h00 Petit déjeuner

08h30 Cuisine & préparation du réfectoire

09h00 Messe de Saint Hubert à Azay-sur-Indre

10h00 Suite de la chasse à courre d’un équipage sur voie de chevreuil

13h00 pique-nique & café bilan

– avec retour direct :

14h30 ménage

15h00 prière de fin

– avec poursuite de la chasse (jusqu’à max 17h09)

Puis ménage.

Puis prière de fin.

Autorisation parentale pour les mineurs.

Maison Saint-Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Centre-Val de Loire Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T07:00:00+01:00 – 2023-12-01T07:30:00+01:00

2023-12-03T07:00:00+01:00 – 2023-12-03T07:30:00+01:00

Maison saint Jean chasse