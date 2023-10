Weekend Jeunes Pros Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois, 24 novembre 2023, Saint-Quentin-sur-Indrois.

Weekend Jeunes Pros 24 – 26 novembre Maison Saint-Jean – Les Roches Sur inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEpPALdDNU4E9G5vaE29X09WDp7dtaFUOZtiyUP53BuS5gtQ/viewform?usp=sf_link×

Vendredi

19h00 : arrivés et temps d’adoration

19h30 : dîner avec la communauté

20h30 : fin du dîner / salve avec les frères

21h15-22h : temps d’échange

Samedi

7h00 Laudes avec la Cté (facultatif)

7h30 : petit déjeuner + épluchages

8h30-9h : lectio divina

9h15 : topo

10h : temps de service : cuisine, jardinage, préparation de la messe (samedi et dimanche, et prière

universelle) et de la veillée d’adoration

11h30 : Messe

12h20 : office du milieu du jour (facultatif)

12h35 : déjeuner avec la communauté

13h30 : fin du déjeuner, pause-café, sieste, chapelet

14h00-15h30 : temps de détente (repos, sport, lecture, balade)

15h30 : fin des activités / douches

16h00-16h45 : Mini atelier : les questions et remontées – animé par les jeunes / goûter

17h00 : topo

18h00 : Mise en place de la veillée de prière:

18h30-20h : veillée de prière (louange, méditation, adoration, confessions)

20h15 : repas, suivis de la vaisselle et rangement de la chapelle

21h30 : temps de rencontre et d’échanges…

Dimanche

7h30 : Laudes avec la Cté (facultatif)

8h00 : petit déjeuner + rangement des lieux de vie

9h00-9h45 : Topo

10h00-10h40 : temps de service : fin du ménage des lieux de vie, cuisine, et préparation de la messe

11h00-12h15 : Messe

12h20-12h45 : fin des préparatifs du repas, apéro suivis du déjeuner

14h00 : pause-café, fin du ménage et bilan.

15h : chapelet de la divine miséricorde à la chapelle

15h30 : fin du weekend

Maison Saint-Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Centre-Val de Loire

