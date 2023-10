École Saint-Jean 2023/2024 Maison Saint-Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois, 21 novembre 2023, Saint-Quentin-sur-Indrois.

École Saint-Jean 2023/2024 Mardi 21 novembre, 20h30 Maison Saint-Jean – Les Roches Entrée libre

Le mystère de l’Eucharistie

En un cycle de cinq séances, la Maison saint-Jean propose d’approfondir sa foi et sa connaissance des Écritures.

Lors de ce deuxième cycle, le frère Jean-Paul évoque les nombreuses communanutés chrétiennes qui dynamisent leur vie par la redécouverte de l’adoration eucharistique.

Ce cycle donne l’occasion de visite ce mystère de notre foi et de s’interroger sur la place que l’adoration eucharistique pourrait tenir dans notre vie personnelle et communautaire.

Les autres séances:

– mardi 7 novembre;

– mardi 5 décembre;

– mardi 19 décembre.

Maison Saint-Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Centre-Val de Loire Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T21:30:00+01:00

