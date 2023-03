Camp Xplore (lycéens) Maison Saint Jean – Les Roches, 9 juillet 2023, Saint-Quentin-sur-Indrois.

Camp Xplore (lycéens) 9 – 15 juillet Maison Saint Jean – Les Roches Sur inscription

Du 9 au 15 juillet 2023 à la Maison Saint Jean à Saint-Quentin-sur-Indrois (37)

Le Camp Xplore lycéens « sport & spi » s’adresse à des garçons de la troisième à la terminale qui ont soif d’aventure et de sport tout aussi bien que de nourrir sa foi et de vivre des moments de fraternité !

Organisé par plusieurs prieurés des Frères de Saint-Jean (Lorient, Avignon, Saint-Quentin-sur-Indrois, Boulogne-Billancourt), le camp propose du canoé, de l’accrobranche, du VTT, de la course d’orientation, du laser game dans la nature mais également la messe et l’adoration quotidiennes, des temps de jeux et de détente, des veillées joyeuses et stylées.

Les jeunes retrouveront les frères Vincent, Philippe-Néri, Benoit-Kizito, François, et Jean-Yves et vivront une semaine fabuleuse dans les prairies de la Maison Saint Jean près de Loches.

CAMP NON FUMEUR / USAGE DES PORTABLES LIMITÉ

Logement sous tente

Camp déclaré auprès de Jeunesse et Sports

Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Les Penteries Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.maisonsaintjean.com [{« type »: « link », « value »: « https://campxplore2023-lyceens.venio.fr/fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T11:00:00+02:00

aventure tyrolienne

Photo @ www.cliclacaventure.fr