Venez réviser à la Maison saint-Jean Maison Saint Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Quentin-sur-Indrois

Venez réviser à la Maison saint-Jean Maison Saint Jean – Les Roches, 8 mai 2023, Saint-Quentin-sur-Indrois. Venez réviser à la Maison saint-Jean 8 – 18 mai Maison Saint Jean – Les Roches Sur inscription Du 08 au 18 mai 2023 vous êtes dans votre dernière ligne droite avant vos écrits ou vos oraux de concours ou d’examens ? La Maison Saint-Jean vous accueille dans un cadre paisible et propice aux révisions.

Vous serez logé en chambre ou dortoir et pourrez disposer d’un poste internet. Un lieu dédié au travail sera à votre disposition. La chapelle du prieuré vous accueillera. Vous prendrez vos repas avec les frères qui seront disponibles pour échanger avec vous. Une participation aux activités des frères (office, messe, adoration) vous sera proposée.

Informations pratiques

Apportez vos draps. Si duvet, prendre aussi drap housse + taie d’oreiller. Pensez à prendre une tenue de sport / bricolage / jardinage pour ménager des temps d’aération.

En fonction de vos moyens, une participation indicative de 10€ par jour est demandée.

Inscription/contact 02 47 92 26 07 Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Les Penteries Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.maisonsaintjean.com [{« type »: « email », « value »: « st.quentin@stjean.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-08T08:00:00+02:00 – 2023-05-08T23:59:00+02:00

2023-05-18T08:00:00+02:00 – 2023-05-18T18:00:00+02:00 révisions examens

