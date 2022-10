Week-End Jeunes Maison Saint Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Quentin-sur-Indrois

Week-End Jeunes Maison Saint Jean – Les Roches, 14 avril 2023, Saint-Quentin-sur-Indrois. Week-End Jeunes 14 – 16 avril 2023 Maison Saint Jean – Les Roches

Pour venir : en train gare de Loches ou de Bléré la Croix en covoiturage “aire de covoiturage sublaines”, 20€ par personne, apporter vos draps. Si duvet, prendre aussi drap housse + taie d’oreiller.

Formation, prière, activités physique et vie fraternelle pour les terminales et étudiants Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Les Penteries Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{“link”: “https://forms.gle/Hy9gZ1h5D77MFkRU9”}, {“link”: “mailto:st.quentin@stjean.com”}] Accueil Du vendredi soir au dimanche 15h30 (possibilité d’arriver le samedi matin en cas de difficulté), le week-end sera articulé des trois piliers fondamentaux des week-ends jeunes : Les rencontres et retrouvailles entre étudiants, avec deux soirées sympas au prieuré, des temps de jeu et de découverte culturelle ; la prière, ressourcement auprès du Seigneur, avec des temps de prière de qualité appuyés sur la prière des frères; et enfin la formation approfondie du thème, avec trois topos Tarif : 20€

Inscriptions : https://forms.gle/Hy9gZ1h5D77MFkRU9 N’hésites pas à nous contacter pour plus d’infos (st.quentin@stjean.com) et à ramener du monde !

