conférences du mardi soir: Matthieu et l’entrée du Messie d’Israël dans notre monde Maison Saint Jean – Les Roches, 6 décembre 2022, Saint-Quentin-sur-Indrois. conférences du mardi soir: Matthieu et l’entrée du Messie d’Israël dans notre monde Mardi 6 décembre, 20h30 Maison Saint Jean – Les Roches

participation libre

conférences de formation chrétienne pour adultes Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Les Penteries Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Accueil Les frères de la Maison Saint Jean vous proposent au cours de cette année six cycles de formations sur divers thèmes.

Conférences les mardis soir de 20h30 à 21h30 au château

Saint-Paul, l’apôtre 4/10 ; 11/10 ; 18/10 ; 25/10

Avent 2022 : Les évangiles de l’enfance du Christ : 29/11 ; 6/12 ; 13/12

Janvier: Lire saint-Matthieu pendant l’année A : 3/01 ; 17/01 ; 24/01

Février : Grandir et être accompagné dans sa vie spirituelle : 7/02 ; 14/02

Carême 2023 : la conversion selon le Nouveau Testament : 28/02 ; 7/03 ; 14/03

Pentecôte : L’Esprit des derniers temps : 2/05 ; 9/05 ; 23/05

