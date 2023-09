Cet évènement est passé Visite libre de la cour Maison Saint-Jean Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher Visite libre de la cour Maison Saint-Jean Aubigny-sur-Nère, 16 septembre 2023, Aubigny-sur-Nère. Visite libre de la cour 16 et 17 septembre Maison Saint-Jean Découvrez la cour intérieure d’une des plus belles maisons à pan de bois de la Ville d’Aubigny, ancienne auberge, dite aujourd’hui la Maison Saint-Jean. Maison Saint-Jean 18 rue du Bourg Coutant 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Champ aux Agneaux Cher Centre-Val de Loire 02 48 81 50 06 http://www.aubigny.net Lors de l’incendie de 1512, toutes les maisons, sauf une, furent détruites. La population albinienne rebâtît sa ville grâce à Robert Stuart qui lui permit de prendre dans ses forêts le bois nécessaire à la reconstruction. C’est ainsi que purent s’élever les superbes maisons à colombages que l’on peut encore admirer aujourd’hui. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher

Lieu Maison Saint-Jean
Adresse 18 rue du Bourg Coutant 18700 Aubigny-sur-Nère
Ville Aubigny-sur-Nère

