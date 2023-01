Soirée Saint Valentin Maison Saint-François Xavier Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Soirée Saint Valentin Maison Saint-François Xavier, 14 février 2023, Paris. Soirée Saint Valentin Mardi 14 février, 20h00 Maison Saint-François Xavier Dîner en tête à tête, temps d’échange à deux, Topos avec Isabelle Marabelle, conseillère conjugale et familiale à la Maison Familya et Philippe Chauveau, diacre, à Saint-François-Xavier. Maison Saint-François Xavier 7 place du président Mithouard, 75007 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75007 Paris Île-de-France Prendre soin de votre couple, venir faire grandir la tendresse et la créativité au sein de votre couple.

Rendez-vous à 20h, dans l’église, pour un temps de prière (chapelle de la Vierge),

Apéritif et dîner à 20h30 à la Maison Saint-François-Xavier, 7 place du Président-Mithouard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T20:00:00+01:00

2023-02-14T22:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Maison Saint-François Xavier Adresse 7 place du président Mithouard, 75007 Paris Paris 7e Arrondissement Ville Paris lieuville Maison Saint-François Xavier Paris Departement Paris

Maison Saint-François Xavier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirée Saint Valentin Maison Saint-François Xavier 2023-02-14 was last modified: by Soirée Saint Valentin Maison Saint-François Xavier Maison Saint-François Xavier 14 février 2023 Maison Saint-François Xavier Paris Paris

Paris Paris