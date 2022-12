Déjeuner de Noël Maison Saint-François Xavier Paris Catégorie d’évènement: Paris

Déjeuner de Noël Maison Saint-François Xavier, 25 décembre 2022, Paris. Déjeuner de Noël Dimanche 25 décembre, 12h30 Maison Saint-François Xavier Ouvert à tous ceux qui veulent vivre un temps chaleureux et convivial en ce jour de fête. Maison Saint-François Xavier 7 place du président Mithouard, 75007 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75007 Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:courrier@sfx-paris.fr »}] À partir de 12h45, À la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.

Participation aux frais sur place. Réservations obligatoires (bulletins d’inscriptions sur les présentoirs de l’église ou par email à : courrier@sfx-paris.fr )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-25T12:30:00+01:00

2022-12-25T15:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison Saint-François Xavier Adresse 7 place du président Mithouard, 75007 Paris Paris 7e Arrondissement Ville Paris lieuville Maison Saint-François Xavier Paris Departement Paris

