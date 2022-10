Conférence « Choisir sa mort. » Maison Saint-François Xavier Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence « Choisir sa mort. » Maison Saint-François Xavier, 11 octobre 2022, Paris. Conférence « Choisir sa mort. » 11 et 18 octobre Maison Saint-François Xavier Légaliser l’euthanasie ou développer l’accompagnement des malades et des soins palliatifs. Avec Colette Raffoux, médecin référent du mouvement « Être-là, Accompagner en Soins Palliatifs » Maison Saint-François Xavier 7 place du président Mithouard, 75007 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75007 Paris Île-de-France Les 11 et 18 octobre à 20 h 45 Maison Saint-François Xavier 7è

Le 12 oct à 20 h 30 Église Notre-Dame de la Gare –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-11T20:45:00+02:00

2022-10-18T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison Saint-François Xavier Adresse 7 place du président Mithouard, 75007 Paris Paris 7e Arrondissement Ville Paris lieuville Maison Saint-François Xavier Paris Departement Paris

Maison Saint-François Xavier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence « Choisir sa mort. » Maison Saint-François Xavier 2022-10-11 was last modified: by Conférence « Choisir sa mort. » Maison Saint-François Xavier Maison Saint-François Xavier 11 octobre 2022 Maison Saint-François Xavier Paris Paris

Paris Paris