IN A LARGE AND REVERBERANT SPACE / Semaine du Son Dans le cadre de la Semaine du Son, l’ensemble Dedalus accompagné d’invités interprète la pièce du compositeur James Tenney « In a large and reverberant space » (1994). Samedi 3 février, 15h00 Maison Saint Amarand Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Les oeuvres de James Tenney (1934-2006) reflètent le désir insatiable de comprendre les propriétés du son et la manière dont nous le percevons. Dans sa pièce In a large and reverberant space (1994), les musiciens·nes dispersés·es dans l’espace, font résonner librement la série des harmoniques naturelles ; les spectateurs·rices sont invités·es à se déplacer pour expérimenter différents points d’écoute.

Maison Saint Amarand 16 rue de la République, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

concert installation