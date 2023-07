Visite libre d’une maison rurale de Saint-Clément-sur-Guye Maison rurale Saint-Clément-sur-Guye, 16 septembre 2023, Saint-Clément-sur-Guye.

Visite libre d’une maison rurale de Saint-Clément-sur-Guye 16 et 17 septembre Maison rurale Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir une maison représentative du village restaurée par l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye. Il s’agit d’une maison à pièce unique sur cave et à façade en gouttereau avec escalier extérieur, au bout d’une rangée.

https://www.stclement-patrimoine.org/restau_maison.htm

Maison rurale 5 rue du Champ Poutot Le Bourg 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 87 79 41 58 https://www.stclement-patrimoine.org/restau_maison.htm [{« link »: « https://www.stclement-patrimoine.org/restau_maison.htm »}] Les habitants du village de Saint-Clément-sur-Guye, de l’ancien canton de Mont-Saint-Vincent et du département de Saône-et-Loire connaissent bien l’Association créée le 29 février 1976 et qui a été agréée d’Éducation populaire dès 1978 et agréée d’Urbanisme et d’Environnement en 1980.

Ils se souviennent que ses initiatives lui ont souvent conféré un rôle de précurseur dans l’étude, la restauration et l’animation du patrimoine.

En effet, lorsque la restauration de la petite maison de l’association a été entreprise en 1977 grâce à des bénévoles, le chantier de Saint-Clément était le seul en Saône-et-Loire qui n’était pas consacré à une église ou à un château. L’habitat rural ne suscitait encore que peu d’intérêt.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye