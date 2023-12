La « petite année » et le Bretzel du Nouvel An Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen La « petite année » et le Bretzel du Nouvel An Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, 28 décembre 2023, Kutzenhausen. La « petite année » et le Bretzel du Nouvel An Jeudi 28 décembre, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6.00€ / Etudiant, lycéens, scolaires : 4.00€ / Abonnement : 14.00€ / Pass famille : 14.00€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-28T14:00:00+01:00 – 2023-12-28T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-28T14:00:00+01:00 – 2023-12-28T18:00:00+01:00 Le passage de la nouvelle année est marqué en Alsace par des rites et traditions. Venez les découvrir à la Maison Rurale.

A 15h, visite guidée sur les traditions et rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année. A 16h, Préparation et dégustation du traditionnel bretzel brioché du Nouvel An Vin chaud à déguster. Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/manifestation/la-petite-annee-et-le-bretzel-du-nouvel-an/ »}] Bretzel Nouvel An AMROF Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Kutzenhausen Autres Code postal 67250 Lieu Maison Rurale de l'Outre-Forêt Adresse 67250 KUTZENHAUSEN Ville Kutzenhausen Departement Bas-Rhin Age max 99 Lieu Ville Maison Rurale de l'Outre-Forêt Kutzenhausen Latitude 48.934 Longitude 7.856737 latitude longitude 48.934;7.856737

Maison Rurale de l'Outre-Forêt Kutzenhausen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kutzenhausen/