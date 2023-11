Contes de Noël et atelier broderie Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen Contes de Noël et atelier broderie Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, 17 décembre 2023, Kutzenhausen. Contes de Noël et atelier broderie Dimanche 17 décembre, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Développez votre sens créatif et réalisez de jolies petites décorations brodées pour le sapin de Noël. Au programme : – De 14h à 18h atelier créatif, création de décoration brodées pour le sapin de Noël

– A 15h, visite guidée

– A 16h, laissez vous transporter dans l’univers des contes de Noël avec Alice et Eva. Pour les gourmands, vin chaud et douceurs de Noël seront proposés tout au long de l’après-midi !

Exposition du cycle de Noël visible jusqu’au 31 décembre 2023. Tarifs (entrée + exposition + animations + tablettes) :

Plein tarif : 6€

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

Noël Contes Fleckinger

