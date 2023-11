Concert de Noël : chants participatifs Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, 10 décembre 2023, Kutzenhausen.

Concert de Noël : chants participatifs Dimanche 10 décembre, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt

Au programme :

– 15h : Concert de Noël : chants participatifs avec Serge RIEGER à l’église protestante de Kutzenhausen. Prix d’entrée : 2 € (gratuité pour les enfants), donnant accès à la Maison Rurale, au tarif réduit de 4 €.

– 16h : Visite guidée au diapason des traditions de Noël en Alsace.

Durant toute l’après-midi et jusqu’au 31 décembre, venez également découvrir l’exposition du cycle de Noël !

Tarifs (entrée + exposition + animations + tablettes) :

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Tarif concert : 2€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est
contact@maison-rurale.fr
03 88 80 53 00
https://www.maison-rurale.fr/manifestation/concert-de-noel-chants-participatifs/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

Noël Concert

E.FABACHER