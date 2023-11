Mercredi des enfants Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, 6 décembre 2023, Kutzenhausen.

Mercredi des enfants Mercredi 6 décembre, 14h30 Maison Rurale de l’Outre-Forêt

Pâtissiers en herbe, à vos fourneaux…!

En ce mercredi gourmand, les enfants pourront s’essayer à la confection de mannele, mais également à la réalisation d’un petit bricolage de Noël.

Atelier et goûter sur inscription préalable.

Tarif : entrée + 4€ pour l’atelier.

Exposition “De crèche en crèche” visible jusqu’au 31 décembre 2023.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/manifestation/mercredi-des-enfants/ »}]

2023-12-06T14:30:00+01:00 – 2023-12-06T17:00:00+01:00

Noël bricolage

AMROF