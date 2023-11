Atelier point de croix et broderie de Noël Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, 1 décembre 2023, Kutzenhausen.

Atelier point de croix et broderie de Noël Vendredi 1 décembre, 20h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Tarif : 12€, 10€ -18 ans, 6€ pour les membres et abonnés.

Que vous souhaitiez découvrir le point de croix ou que vous soyez brodeur ou brodeuse aguerrie, vous êtes invités à passer une soirée conviviale de broderie et point de croix de Noël ! Rejoignez-nous le 1er décembre de 20h à 22h à la Maison Rurale de Kutzenhausen pour un atelier amusant et créatif.

Quoi ? Un atelier de point de croix de Noël pour tous les niveaux, animé par Kati Fekete. (à partir de 12 ans)

Quand ? Le 1er décembre, de 20h à 22h.

Qu’est-ce que vous allez faire ? Vous aurez l’occasion de broder des motifs de Noël sur un carré de nappage. C’est un projet simple et amusant, parfait pour les débutants ou les amateurs de broderie expérimentés !

☕ En plus des travaux d’aiguilles, profitez d’un délicieux café et des gâteaux pour rendre cette soirée encore plus chaleureuse et festive.

Rejoignez-nous pour un moment convivial de créativité, de partage et de préparation à la magie de Noël !

Inscription obligatoire : [Inscrivez-vous en avance en envoyant un email à l’adresse : contact@maison-rurale.fr ou en appelant le 03 88 80 53 00.

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est
contact@maison-rurale.fr
03 88 80 53 00
https://www.maison-rurale.fr/manifestation/atelier-point-de-croix-et-broderie-de-noel/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

