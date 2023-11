De Crèche en Crèche Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, 26 novembre 2023, Kutzenhausen.

De Crèche en Crèche 26 novembre – 31 décembre Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

Dans le cadre de cette exposition, la Maison rurale invite les visiteurs aux différents ateliers participatifs, concert et conférence proposés durant cette période.

Dimanche 26 novembre, de 14h à 18h.

Solidarité autour des crèches du monde, intervention d’association de solidarité :

– A 15h : Visite guidée de Noël

– De 14h à 18h : stand de la Boutique du monde

– Et toute l’après-midi : vin chaud et douceurs de Noël…

Vendredi 1er décembre, de 20h à 22h.

Atelier point de croix de Noel : Que vous souhaitiez découvrir le point de croix ou que vous soyez brodeur ou brodeuse aguerrie, vous êtes invités à passer une soirée conviviale de broderie et point de croix de Noël !

A partir de 12 ans. Inscription obligatoire : [Inscrivez-vous en avance en envoyant un email à l’adresse : contact@maison-rurale.fr ou en appelant le 03 88 80 53 00.

Dimanche 3 décembre, de 14h à 18h.

– A 15h : Visite guidée de Noël

– A 16h : Conférence de Pierre Michel « En route avec Melchior, d’une crèche à l’autre » :

– De 14h30 à 17h : atelier modelage, fabrication de petits sujets de Noël à accrocher au sapin.

– Et toute l’après-midi : vin chaud et douceurs de Noël…

Mercredi 6 décembre, de 14h30 à 17h.

Mercredi des enfant : Découverte de l’exposition « De Crèche en Crèche. Atelier pâtisserie Mannele et gouter. Sur inscription. Tarif : entrée à la Maison Rurale +4€

Dimanche 10 décembre, de 14h à 18h.

– A 15h Concert avec Serge RIEGER à l’église protestante de Kutzenhausen. Entrée gratuite, donnant accès à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt au tarif réduit de 4€.

– Visite guidée à 16h.

– Et toute l’après-midi : vin chaud et douceurs de Noël…

Dimanche 17 décembre, de 14h à 18h.

– A 15h : Visite guidée de Noël

– A 16h : Contes de Noël : Alice au pays des santons et Les sapins de l’Eglise Sainte-Aurélie

– Atelier de broderie avec Kati Fekete et les brodeuses du dimanche : « Broder un petit cœur pour le sapin »

– Et toute l’après-midi : vin chaud et douceurs de Noël…

Jeudi 28 décembre, de 14h à 18h.

– A 15h, visite guidée sur les traditions et rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année.

– A 16h, Préparation et dégustation du traditionnel bretzel brioché du Nouvel avec Daniel Hoetzel, boulanger.

– Et toute l’après-midi : vin chaud et douceurs de Noël…

Vendredi 29 décembre, de 14h à 18h.

Jouer comme autrefois avec nous : un après-midi récréatif autour des jeux de société anciens et plus récents, à vivre en famille ou entre amis. N’hésitez pas à apporter vos jeux préférés pour les faire découvrir !

– A 15h : visite guidée sur les traditions et rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année.

– Et toute l’après-midi : vin chaud et douceurs de Noël…

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@maison-rurale.fr »}]

