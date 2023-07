Atelier « Qui s’y frotte s’y pique : focus sur l’ortie » Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, 16 juillet 2023, Kutzenhausen.

Atelier « Qui s’y frotte s’y pique : focus sur l’ortie » Dimanche 16 juillet, 11h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Entrée au musée : adulte 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€ — Supplément pour participer au stage : 6€ / personne

Dimanche 16 juillet, de 15h à 18h, dans le cadre de l’exposition estivale, la Maison Rurale propose une animation autour de l’ortie.

Cathy MATTER (A Corps Végétal) animera un atelier autour des fibres végétales, avec un focus sur l’ortie.

De la théorie à la pratique, les participants partiront en quête d’un beau bouquet d’orties pour en extraire les fibres. En un tour de main, il deviendra du fil d’ortie à utiliser sous différentes formes : petite cordelette ou support de tissage.

Accessible aux adultes et enfants à partir de 8 ans.

SUR INSCRIPTION – ANIMATION PAYANTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T11:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

