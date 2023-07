Le lin aujourd’hui Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, 16 juillet 2023, Kutzenhausen.

Le lin aujourd’hui Dimanche 16 juillet, 11h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

Dimanche 16 juillet 2023, de 14h à 18h, Pia Clauss (Kelsch d’Alsace in Seebach) présentera les utilisations contemporaines du lin, mettant en avant les supports logistiques et visuels d’entreprises alsaciennes.

Le lin, une plante cultivée depuis des millénaires pour ses fibres, connaît aujourd’hui un regain d’intérêt en raison de ses propriétés écologiques et de ses nombreuses applications dans divers secteurs.

Ne manquez pas l’exposition estivale : « On a la fibre (végétale) cet été à la Maison Rurale » qui permet au visiteur de découvrir les nombreuses ressources en fibres végétales exploitées au fil du temps qui retrouvent aujourd’hui un nouvel essor.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/manifestation/le-lin-aujourdhui/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T11:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

Lin fibre

Amrof