La culture du chanvre et ses utilisations licites Dimanche 9 juillet, 10h30 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

Chanvre et huile bio en Alsace sont des projets visant à préserver les ressources en eau et la biodiversité, avec la volonté de réhabiliter et de promouvoir la culture historique du chanvre en Alsace.

La Maison Rurale vous propose d’échanger avec Guillaume KALMS, l’un des fondateurs de la société Chanvr’eel, lors d’une conférence à 16h.

Un stand, de 14h à 18h, permettra de découvrir différents produits alimentaires et cosmétiques naturels.

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T10:30:00+02:00 – 2023-07-09T18:00:00+02:00

