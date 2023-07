Extraction et filage de la fibre de chanvre avec l’Ecomusée d’Alsace Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, 2 juillet 2023, Kutzenhausen.

Extraction et filage de la fibre de chanvre avec l’Ecomusée d’Alsace Dimanche 2 juillet, 11h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement à l’année : 14€ / Pass famille : 14€

L’Ecomusée d’Alsace vous invite à découvrir le processus d’extraction et de filage de la fibre de chanvre tel qu’il était pratiqué au 19ème siècle. Cette animation spéciale mettra en avant le travail des chanvriers et liniers de l’époque, avec l’utilisation de matériel d’époque ou reconstitué.

L’équipe de l’Ecomusée d’Alsace, coordonnée par Baptiste Toulouse, vous plongera dans l’univers fascinant de la transformation du chanvre en fibre textile. Le chanvre était une culture courante dans la région alsacienne au 19ème siècle, et son utilisation était variée, allant de la fabrication de textiles à la production de cordages et de papier.

Cette animation vous offrira l’occasion unique de vous immerger dans le passé et de comprendre les techniques et les métiers liés à la transformation du chanvre. Vous pourrez poser des questions à l’équipe de l’Ecomusée d’Alsace et approfondir vos connaissances sur cette culture ancestrale et ses utilisations.

A 15h : Visite guidée de la Maison Rurale.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/manifestation/extraction-et-filage-de-la-fibre-de-chanvre/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

