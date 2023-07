On a la fibre (végétale) cet été à la Maison Rurale Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen On a la fibre (végétale) cet été à la Maison Rurale Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, 2 juillet 2023, Kutzenhausen. On a la fibre (végétale) cet été à la Maison Rurale 2 juillet – 10 septembre Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement à l’année : 14€ / Pass famille : 14€ Les fibres naturelles végétales connaissent un nouvel essor en raison de l’augmentation du coût des énergies, des obligations de recyclage et du respect de l’environnement. L’Alsace ne manque pas de ressources dans ce domaine, comme le prouveront l’exposition et les animations proposées cet été par l’AMROF. De nombreuses ressources en fibres naturelles ont été explorées au fil du temps et utilisées dans nos campagnes, suivant leur finesse, leur résistance et leur longévité, pour la production textile, le rembourrage ou le paillage. Malgré la concurrence des fibres artificielles et synthétiques, lin, chanvre, ortie, miscanthus, offrent de nouveaux débouchés dans l’agriculture, l’industrie textile ou automobile, l’alimentation, la cosmétique, la construction, la créativité artistique, le chauffage, la préservation de l’eau. C’est donc à un saut dans le passé et à une aventure « biosourcée » que sera invité le visiteur, en compagnie d’acteurs du terrain. De nombreuses animations sont programmées tout au long de l’été : démonstrations, stages, conférences,… Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

