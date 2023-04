Exposition « Mus’Art » Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 30 avril 2023, Kutzenhausen.

Exposition « Mus’Art » 30 avril – 19 mai Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€

La Maison Rurale a pour vocation de transmettre des savoirs et savoir-faire autour de l’art de vivre, des traditions et de l’art populaire du début du siècle dernier. À ce titre, elle s’intéresse à l’évolution de la pratique artistique alsacienne : celle d’hier, d’aujourd’hui… et de demain. Avec Mus’art, nos visiteurs – petits et grands – ont quant à eux l’occasion d’approcher, en milieu rural, des pratiques parfois plutôt réservées aux cercles urbains.

© Dan STEFFAN

“Si mes personnages peuvent au premier abord paraître emprunts de douleur ou d’un certain accablement, je revendique la note de tendresse et d’humour qui leur colle à la peau ! Mes outils sont la peinture, la sculpture et le théâtre et depuis peu, la gravure. Au-delà de mon travail de créateur, j’aime approcher les «oubliés », ceux qu’on délaisse, voire ceux qu’on fuit. Ce choix m ‘a amenée auprès de détenus dans une maison d’arrêt, auprès de personnes en maison de retraite, de jeunes autistes… Au-delà des querelles et des rivalités stériles et nombrilistes, c’est là précisément qu’il y a prendre et à apprendre”.

Dan STEFFAN

https://www.galerienicolebuck.net/artistes-en-permanence/dan-steffan

@ Jean-Luc SCHICKE

“La boussole de la condition humaine ne connait aucun repère. Sa rose des vents désigne les étranges cardinaux que sont la peine, la joie, le désarroi et l’espoir. Elle fait de mes inspirations sa girouette. Chaque nouveau jour, façonne un grain d’émeri dont les années tissent la toile de fond. Les passages répétés de cet abrasif râpent douloureusement mon insouciance et avivent ma sensibilité aux injustices, à la barbarie et aux pensées bouchées à…l’émeri. Mes sculptures naissent de l’argile, avant de prendre corps (moulage oblige) dans une matière aussi noire que l’humour. Un jeu de clair-obscur les affranchit de l’ombre, à la faveur d’un voile de couleur qu’elles portent à fleur de peau”.

Jean-Luc SCHICKE

https://www.schicke.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T11:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00

2023-05-19T11:00:00+02:00 – 2023-05-19T18:00:00+02:00

