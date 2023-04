Noces noires à Kutzenhausen Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 22 avril 2023, Kutzenhausen.

Noces noires à Kutzenhausen 22 et 23 avril Maison Rurale de l’Outre-Forêt Sur inscription exclusivement. Tarifs : adulte 12€ / étudiant, lycéen, scolaire 10€

Pour l’occasion, toute la famille et invités se réunissent dans la plus belle maison du bourg afin de célébrer leur union. Après une belle et émouvante célébration dans la nouvelle église catholique, les festivités sont engagées !

Malheureusement, effroyable coup du sort : moins d’une heure après la cérémonie, l’heureux marié Georges est retrouvé froidement assassiné dans la paille de l’écurie… La jeune mariée se retrouve aussitôt jeune veuve !

Afin de retrouver l’assassin, tout le village se mobilise : Le Maire, le Médecin, la Grand-Mère, le Curé, le Garçon de ferme, le Colporteur, le Forgeron… L’inspecteur de police veille au bon déroulé de l’affaire, mais ces invités sont-ils vraiment tous aussi innocents qu’ils le laissent croire ?

Voyagez en 1906 dans la cour de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt et glissez-vous dans la peau d’un invité pour résoudre ce mystère. Comme dans un Cluedo géant, revivez l’affaire, interrogez les protagonistes et menez à bien l’enquête !

Dress Code : A la demande des mariés, tenue début XXe apprécié.

RESERVATION OBLIGATOIRE POUR CET EVENEMENT ! Il ne sera pas possible d’accéder à la Maison Rurale sans réservation.

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est

