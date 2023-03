Le printemps des pelotes Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 17 mars 2023, Kutzenhausen.

Le printemps des pelotes 17 – 19 mars Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ – Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ – Pass Printemps des pelotes 3 jours : 10€ – Abonnement annuel : 14€ – Pass famille : 14€ – Gratuits pour les – de 12 ans

Cette manifestation aura lieu tant à la Maison Rurale qu’à la salle polyvalente de Kutzenhausen.

Moutons, chèvres, lamas seront mis à l’honneur par les éleveurs de plusieurs régions françaises. Des stands de vente de petits producteurs ainsi que de grandes marques permettront aux visiteurs de s’approvisionner en laines et fils pour des mailles de toutes les couleurs.

Au total, plus de soixante exposants proposeront ouvrages manufacturés, kits de tricot, accessoires de mode et de décoration. Démonstrations de crochet, de feutrage, de filage, de tricot ainsi qu’un défilé et des concours de tricot animeront ces journées dédiées à ce produit naturel et durable qu’est la laine.

Restauration à midi et café-gâteau tout au long de la journée.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/manifestation/printemps-des-pelotes-3/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0388805300 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T10:00:00+01:00 – 2023-03-17T18:00:00+01:00

2023-03-19T10:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

laine exposition

