Noël enchanteur Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen

Noël enchanteur Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 27 novembre 2022, Kutzenhausen. Noël enchanteur 27 novembre – 31 décembre Maison Rurale de l’Outre-Forêt

Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

Du dimanche 27 novembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 la Maison Rurale vous accueille au rythme des traditions et chants de Noël ! Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est Cette année, la musique et les chants traditionnels de Noël sont le fil conducteur de l’exposition temporaire et des animations dominicales… Venez découvrir l’exposition d’instruments de musique anciens et populaires « Jouez Hautbois, résonnez musettes ». Suivez des visites guidées au diapason des traditions de Noël en Alsace tous les dimanches à 15 h. Et découvrez chaque dimanche de l’Avent des animations autour de la musique et des chants… Sans oublier les douceurs de Noël (vin chaud, Bredle,…) et les idées cadeaux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T14:00:00+01:00

2022-12-31T17:00:00+01:00 Tooyoo

