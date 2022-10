Festival du point de croix et de la broderie Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 27 octobre 2022, Kutzenhausen.

Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Pass Festival 4j : 10€ / Gratuit jusqu’à 11 ans

Les amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt (AMROF) vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour la 17ème édition du Festival du point de croix et de la broderie 2022.

Sur le thème « FIL’ons à la campagne », le festival « Point de croix et broderie » aura lieu du 27 au 30 octobre 2022 à Kutzenhausen et alentour. La marraine Sylvie Druon (Au fil des Marquoirs) sera entourée par une trentaine de créateurs et plusieurs dizaines d’exposants à découvrir. Ils présenteront leurs collections et leurs nouveautés et proposeront aux visiteurs des accessoires de broderie, de mercerie, de décoration, de fait-main, de mode.

Plusieurs expositions jalonneront le parcours. Attendue depuis longtemps, Martine Apaolaza nous fera l’honneur de sa présence avec ses paysages textiles d’inspiration champêtre et urbaine, dans un style naïf et gai. Les stagiaires de l’université populaire de Strasbourg présenteront leur œuvre collective aux côtés de plusieurs associations de solidarité. L’association Guldusi représentée par Martine Molet soutient les brodeuses afghanes et présentera l’exposition itinérante « TULIP ».

Les membres du « Club de fil en aiguille » et leurs amies brodeuses, d’une valse de points, embelliront la Maison Rurale et participeront à l’exposition, « broder un jeu de l’oie » en l’honneur de Casimir et de Rosalie, les oies de la Maison Rurale, dans le cadre de l’opération Broder’idées 2022 mise en scène par plusieurs généreuses créatrices.

A côté des démonstrations de broderies traditionnelles ou plus actuelles, des ateliers et des stages seront proposés et des animations se succèderont quotidiennement.



