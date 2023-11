Tyriss, Rappeur·euse·s genevois·e·s Maison Rousseau et Littérature Genève Catégorie d’Évènement: Genève Tyriss, Rappeur·euse·s genevois·e·s Maison Rousseau et Littérature Genève, 26 novembre 2023, Genève. Tyriss, Rappeur·euse·s genevois·e·s Dimanche 26 novembre, 18h00 Maison Rousseau et Littérature Entrée libre Suivre son propre beat. Le son qui porte. Placer un mot parlé sur un mix, écrire des rimes badass, des exutoires sonores. Accompagné·e·s de la rappeuse Tyriss, des jeunes issu·e·s de différents quartiers genevois rappent leurs vies et leurs quotidiens. En open mic sur la scène de la Maison Rousseau et Littérature, ils présentent une chanson, se défient, ou improvisent.

À la fois phénomène social et forme artistique à part entière, le rap fait entendre de nouvelles voix d’artistes libres et sans complexes, cinglants de poésie. Usant des mots comme des « armes/ pour affronter nos cœurs » (Tyriss, Orphelin). Maison Rousseau et Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/ma-voix-est-nuisance/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Maison Rousseau et Littérature
Grand-Rue 40, 1204 Genève

