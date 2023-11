Collectif Ribandelle Lucie et Mégane Maison Rousseau et Littérature Genève Catégorie d’Évènement: Genève Collectif Ribandelle Lucie et Mégane Maison Rousseau et Littérature Genève, 26 novembre 2023, Genève. Collectif Ribandelle Lucie et Mégane Dimanche 26 novembre, 11h00 Maison Rousseau et Littérature Entrée libre Un atelier libre et interactif, pour un public de lecteur·trice·s en devenir ou de jeunes lecteur·trice·s: les enfants de 2 à 8 ans. En s’affranchissant de l’automatisme de la lecture, il s’agit de favoriser une approche sensorielle, ludique et émotionnelle de l’écriture. L’atelier proposé est prévu comme un laboratoire d’expérimentations ludiques. Différents jeux et outils permettent aux jeunes participants d’explorer :

• la lettre en tant qu’entité visuelle (forme, contre-forme);

• la lettre en tant que combinaison de formes élémentaires (verticales, horizontales, courbes, angles, intersections);

• le geste graphique et la dextérité qu’il requiert;

• les variations typographiques et leur valeur éloquente, émotionnelle ou culturelle.

Maison Rousseau et Littérature
Dimanche 26 novembre, 11h00
Genève

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T15:00:00+01:00

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T15:00:00+01:00
Age min 2 Age max 9

